« Tout simplement noir », le dernier film de Jean-Pascal Zadi sera en salles le 8 juillet prochain et il promet déjà de faire un carton. Servi par un casting fou (Fary, Claudia Tagbo, Mathieu Kassovitz, Jonathan Cohen, Ramzi et Melha Bedia, …), il raconte l’histoire de JP, acteur raté, organisateur d’une grande marche de mobilisation des Noirs en France. Jean-Pascal Zadi est sur le plateau de Quotidien pour nous en dire plus.