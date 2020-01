Après 50 ans de mode, de scandale, d’audace, mais aussi de sourires et de générosité, Jean-Paul Gaultier présentait cette semaine son tout dernier défilé. Un show grandiose où la démesure, la mode et la fête étaient à leur apogée. On continue à fêter ça avec le couturier, Jean-Paul Gaultier est sur le plateau de Quotidien.

