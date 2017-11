Il a fait porter des jupes aux garçons, des seins en forme de cône à Madonna, il a fait de Mylène Farmer une mariée en noir. Il est le créateur, styliste, couturier et designer de mode français le plus populaire. Jean-Paul Gaultier présente une revue aux Folies Bergères dans laquelle il retrace sa carrière. On est fier de le recevoir dans Quotidien. Extrait de l’émission Quotidien du Mercredi 8 novembre 2017 – Partie 2