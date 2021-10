Invité : Jean Paul Gaultier s’expose à la cinémathèque

Parce que le cinéma et la mode sont sans doute les deux milieux qui fascinent le plus, la Cinémathèque de Paris a demandé à Jean-Paul Gaultier de concevoir une grande exposition pour les réunir. Avec « CinéMode », le créateur décrypte comment le cinéma inspire la mode qui inspire le cinéma, mais aussi comment ils changent, ensemble, les figures féminines et masculines. Jean Paul Gaultier est sur le plateau de Quotidien.