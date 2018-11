Invité : Jean-Paul Rouve repasse derrière la caméra pour "Lola et ses frères"

Jean-Paul Rouve sera devant et derrière la caméra dans « Lola et ses frères ». L’acteur signe ici son quatrième long-métrage, l’histoire d’une sœur, Lola (Ludivine Sagnier) et de ses deux grands frères Benoît (Jean-Paul Rouve) et Pierre (José Garcia). Ils sont les aînés et pourtant, c’est Lola qui joue les mamans pour eux. Benoît se marie pour la troisième fois, Pierre est empêtré dans ses histoires de boulot… Au milieu d’eux, Lola rencontre quelqu’un. « Lola et ses frères », c’est une histoire de famille, entre frères et sœurs inséparables. Jean-Paul Rouve est sur le plateau de Quotidien pour en parler.