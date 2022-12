Invité : Jean-Pierre Elkabbach, de mémoires et de journalisme

Jean-Pierre Elkabbach est l’une des pointures du journalisme politique en France. En plus de 50 ans de carrière, il a couvert tous les bouleversements politiques de la société française, de l’élection de François Mitterrand en 1981 à celle d’Emmanuel Macron l’outsider en 2017. D’Antenne 2 à Europe 1, en passant par France Inter, La Cinq, France 3, Public Sénat ou encore CNEWS, le journaliste a été de tous les fronts, de toutes les époques. Il publie cette année « Les rives de la mémoire », un condensé de plus de cinq décennies à suivre l’actu. De son enfance à Oran, il emmène avec lui le lecteur jusqu’aux voyages de presse aux côtés du général de Gaulle et aux interviews avec les plus grands dirigeants mondiaux, de Nelson Mandela à Richard Nixon en passant par Vladimir Poutine. Jean-Pierre Elkabbach est sur le plateau de Quotidien.