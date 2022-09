Invité : Jean-Pierre Jouyet, ancien ambassadeur de France au Royaume-Uni

Jean-Pierre Jouyet est un personnage important de la vie politique française : haut fonctionnaire, mais aussi ancien directeur du Trésor et ancien ministre de Nicolas Sarkozy, ancien Secrétaire général de l’Elysée sous François Hollande et – on le dit – découvreur d’Emmanuel Macron. Jean-Pierre Jouyet était également l’ambassadeur de France au Royaume-Uni jusqu’en 2019. Il fait partie de ces rares personnes à avoir rencontré la reine Elizabeth II. Jean-Pierre Jouyet en parle sur le plateau de Quotidien.