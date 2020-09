En savoir plus sur Yann Barthes

L’annonce est tombée en début de semaine et a fait l’effet d’une bombe : après 33 ans passés à la tête du JT de 13h, Jean-Pierre Pernaut passera la main le 18 décembre prochain. C’est la fin d’une époque et ça valait bien le coup de recevoir Jean-Pierre Pernaut pour une masterclass comme on ne lui en avait encore jamais faite.