Invité : Jérémy Ferrari, à charge de revanche (Partie 2)

Depuis trois ans, Jérémy Ferrari cartonne avec « Anesthésie générale », un spectacle mordant sur les dérives du système de santé. Un spectacle qui n’a pas peur de l’actualité, de l’engagement et de la révolte. Après trois ans de succès et plus de 100 000 spectateurs à travers la France, la tournée de « Anesthésie générale » s’achèvera à l’Accor Hotel Arena les 9 et 10 mars 2024.