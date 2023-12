Invité : Jérémy Ferrari débarque au cinéma avec son spectacle « Anesthésie générale »

L’humoriste, Jérémy Ferrari, est l’invité de Quotidien, lundi 18 décembre. L’homme qui cartonne depuis trois ans avec son spectacle sur le système de santé intitulé « Anesthésie générale », est un véritable observateur de la société française. Il clôturera cette longue aventure à la rencontre du public les 9 et 10 mars prochains sur la prestigieuse scène de l’Accor Arena. Des dates complètes depuis un désormais un certain moment, mais un spectacle qu’il sera possible de voir dans plus de 200 cinémas français en direct. Jérémy Ferrari se confie sur ce « voyage » particulièrement enrichissant, et sur la possible redescente qu’il risque d’affronter par la suite. Le comédien revient sur le sujet qui a le plus touché les spectateurs, avant d’en dire plus sur ses retrouvailles particulièrement attendues avec ses compères de l’humour Arnaud Tsamère et Baptise Lecaplain. Puis, Jérémy Ferrari se livre sur son caractère parfois nerveux, sur sa façon de travailler, et sur son futur sur scène.