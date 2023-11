Invité : Jérémy Nadeau présente son stand-up « Beaucoup Trop »

Jérémy Nadeau est l’invité de Quotidien mardi 14 novembre. Celui qui s’est fait connaître avec ses vidéos humoristiques sur Youtube et ses 3 millions d’abonnés, se consacre désormais à la comédie. Le jeune homme propose son stand up intitulé « Beaucoup Trop » au Grand Point-Virgule jusqu’au 30 décembre prochain. L’humoriste revient dans un premier temps sur son parcours et sa transition d’un BTS de management à star de Youtube. Puis, il se penche sur son image de « bon pote », et sur la bataille constante qu’il dit mener entre son cœur et son cerveau. Jérémy Nadeau se livre ensuite sur l’une de ses peurs étonnantes, les hommes tout nus. Il donne sa définition du courage, d’un héros, et de la virilité, trois aspects abordés dans son nouveau spectacle. Il y parle aussi des raisons pour lesquelles selon lui les hommes entre eux ne se tirent pas vers le haut.