Invité - Jérôme Fourquet : l’anti-macronisme a-t-il gagné les élections ?

Pour la première fois depuis 2017 et l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron, le parti de la majorité a vécu une véritable défaite électorale dimanche 9 juin aux élections européennes en remportant seulement 14,56% des suffrages, loin derrière le Rassemblement national et ses 31,47 %. Ces résultats sonnent-ils le glas de la Macronie avant même les prochaines élections législatives ? On en parle avec Jérôme Fourquet, directeur de l’IFOP.