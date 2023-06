Invité : Jérome Fourquet, l’homme qui a soufflé le terme “décivilisation” à Emmanuel Macron

Suite aux récents drames survenus ces dernières semaines comme l’agression mortelle d’une infirmière au CHU de Reims ou la mort de 3 policiers dans un accident de la route à Roubaix, Emmanuel Macron avait employé le terme “décivilisation” qui a créé la polémique. La gauche dénonce la complaisance du président à l’égard de l’extrême-droite en employant un vocabulaire associé à cette mouvance politique. Le terme aurait été soufflé au chef de l’Etat par Jérôme Fourquet, sondeur et directeur du département “Opinion et stratégies d’entreprise” de l’IFOP. Selon l’entourage d’Emmanuel Macron, l’expression a été utilisée pour interpeller la société sur les violences. Jérôme Fourquet savait-il que le président allait reprendre le concept ? Que répond-il à ceux qui considèrent que le concept de “décivilisation” est issu de l’extrême-droite ? Quelle est la cause de la montée de ces violences ? Jérôme Fourquet répond aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.