Invité : Jérôme Fourquet décrypte « la France d’après » (Partie 2)

Le grand spécialiste de l’opinion française, également analyste politique et directeur du département Opinion à l’IFOP, Jérôme Fourquet, est l’invité de Quotidien, jeudi 12 octobre. L’expert en géographie électorale présente son nouvel ouvrage intitulé « La France d’après ». Dans un premier temps, il s’exprime sur le conflit en Israël et sur les éventuelles répercussions sur la France d’aujourd’hui, avec possiblement une importation de cette guerre. Le spécialiste se penchera sur l’électorat juif, historiquement à gauche, et qui semble basculer vers la droite, voire l’extrême droite désormais, et se livre sur l’image entachée de Jean-Luc Mélenchon. Jérôme Fourquet se penche ensuite sur la façon dont le potentiel touristique des territoires a changé de nombreuses choses en France, puis fait le lien entre diplôme et orientation de vote. Puis, il tente de décrypter comment la gauche et la droite républicaine peuvent reconquérir le « vote des classes populaires ». Le spécialiste de l’opinion explique enfin que le rapport à la mondialisation est désormais plus fort aujourd’hui.