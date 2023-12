Invité : Jérôme Niel, l’humoriste à contre-courant

L’humoriste Jérôme Niel est l’invité de Quotidien, mardi 19 décembre. L’un des phénomènes du moment sur scène comme sur les réseaux sociaux, conclu sa tournée sur la scène du Trianon du 3 au 6 janvier prochains avec son spectacle intitulé sobrement « Jérôme Niel ». Le comédien commence son interview en dressant son autoportrait, avant de se pencher avec humour sur sa prise de conscience autour de son âge, lui qui approche la quarantaine. Il se livre ensuite sur sa peur de la mort, qui revient dans son spectacle à travers à une chanson. Jérôme Niel en dit ensuite plus sur ses rôles au cinéma, après une apparition remarquée dans « Fumer fait tousser » de Quentin Dupieux, mais aussi une des voix des Tortues Ninja, et un autre projet à venir. Il est prochainement à l’affiche du film d’horreur « Vermines », en salles le 27 décembre prochain dans lequel on retrouve également le talentueux Finnegan Oldfield. Jérôme Niel se confie sur les secrets de tournage de ce fim avec de vraies araignées.