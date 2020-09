Invité : Jérôme Salomon, directeur général de la Santé

En savoir plus sur Yann Barthes

Pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire, le directeur général de la santé Jérôme Salomon est l’invité de Quotidien. Pendant des mois, on l’a vu tous les jours donner le nombre de décès liés au Covid, le nombre de contaminations et faire le point sur l’épidémie en France. Cette rentrée, alors que les contaminations et les hospitalisations repartent à la hausse, Jérôme Salomon nous en parle sur le plateau de Quotidien.