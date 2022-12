Invité : Jessé mêle l’humour et le drame dans “Message personnel” (partie 2)

Jessé Rémond Lacroix, alias Jessé, présente son premier spectacle “Message personnel”. Dans son one-man-show, l’humoriste mélange la comédie et le drame. Il y aborde plusieurs problèmes qu’il a vécu comme le harcèlement et l’homophobie à l’école et les mécanismes qu’il a adopté pour s’en échapper. Le sujet de la famille est aussi très présent dans son spectacle. Il nous en parle sur le plateau de Quotidien.