Invité : Johan Papaconstantino, le nouvel OVNI de la chanson française

Il a un nom grec, il vient de Marseille, il est le nouvel OVNI de la chanson française et vous allez l’entendre partout : Johan Papaconstantino sort son tout premier album, « Premier degré ». Et il est sur la scène de Quotidien et en interview pour l’inaugurer.