Invités : Johann Soufi et Hanna Assouline décryptent la situation à Rafah

Après les bombardements israéliens qui ont fait 45 morts et près de 250 blessés dimanche soir dans un camp de déplacés près de Rafah à l’extrémité sud de la bande de Gaza, les condamnations sont unanimes. La Maison Blanche s’est dit "bouleversée". "Indigné" Emmanuel Macron a appelé "au plein respect du droit international et au cessez-le-feu immédiat". 10 000 personnes ont manifesté hier soir à Paris. La Chine qui a exprimé sa "vive inquiétude". Le Premier ministre israélien a lui évoqué une "erreur tragique". Dimanche, l’armée israélienne avait affirmé avoir ciblé deux hauts responsables du Hamas. On ignore s’ils ont été tués. Benyamin Netanyahou, s’est engagé à enquêter sur les faits mais ne change pas de stratégie. Alors comment sortir de cette crise ? Johann Soufi, avocat spécialisé en droit international pénal, ancien dirigeant de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens au Proche-Orient et Hanna Assouline militante pacifiste-féministe, documentariste, co-fondatrice du collectif des « Guerrières de la Paix » décryptent la situation à Rafah sur le plateau de Quotidien.