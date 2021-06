Invité : Jon Batiste, le musicien de génie derrière "Soul"

À 34 ans, Jon Batiste a déjà remporté un Oscar et un Golden Globe de la meilleure musique grâce à son travail pour « Soul », le dessin animé multi-récompensé de Disney. Diplômé de la prestigieuse Julliard School of Music, ce New-Yorkais – qui a d’ailleurs inspiré le personnage principal de Soul – est considéré comme le nouveau prodige de la musique. Multi-instrumentiste, compositeur, mais aussi chef d’orchestre, chanteur et directeur musical : Jon Batiste sait tout faire. Il est sur le plateau de Quotidien.