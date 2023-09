Invité : Jon Henley revient sur les enjeux de la visite diplomatique de Charles III en France

Le correspondant « Europe » pour le quotidien britannique « The Guardian », Jon Henley est l’invité de Quotidien mercredi 20 septembre, afin de revenir sur la visite d’Etat en France du roi Charles III qui débute en ce jour. Et ce alors que le monarque et la reine Camilla sont attendus dans la soirée pour un dîner au Château de Versailles. Jon Henley apporte également son analyse sur la personnalité et la vision de Charles III, et sur les enjeux de cette rencontre. Puis, le journaliste apportera son éclairage sur l’adhésion des Britanniques à la monarchie, qui semble chuter au fil des années.