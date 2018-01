Invité – Journalisme d’investigation, Trump, Weinstein… Steven Spielberg se livre dans Quotidien

« E.T », « Indiana Jones », Jurassic Park », « La liste de Schindler », « La couleur pourpre », « Les dents de la mer »… Steven Spielberg est sans doute l’un des réalisateurs les plus prolifiques et les plus talentueux d’Hollywood de ces quatre dernières décennies. Alors que deux de ces films sortent dans les prochaines semaines (« Ready Player One » et « Pentagon Papers » avec Tom Hanks et Meryl Streep), il est de passage sur le plateau de Quotidien pour en parler. En ce qui concerne « Pentagon Papers » qui sort le 24 janvier, c’est le réalisateur engagé qui s’exprime. Le film relate l’acharnement de deux journalistes du Washington Post qui tentent de mettre au jour un scandale d’Etat. Un film qui prend donc une résonnance particulière sous la présidence Trump qui ne cache pas sa haine des journalistes. Ce long-métrage prend sa source dans une histoire vraie à l’époque de la guerre du Vietnam et sous la présidence de Richard Nixon, quelques années avant un autre scandale révélé également par le Washington Post, celui du Watergate. Le réalisateur aux trois Oscars revient également sur sa carrière hors du commun. Il évoque également Donald Trump et l'affaire Weinstein.