Invité : le journaliste Gaspard Glanz revient sur son interpellation

Samedi 20 avril, lors de l’Acte XXIII des gilets jaunes à Paris, le journaliste indépendant Gaspard Glanz a été arrêté puis placé en garde à vue pour « outrage » à agent. Ce samedi, il n’a pas été le seul journaliste à être placé en garde à vue. Le SNJ, principal syndicat de journalistes, dénonce « une pente très dangereuse par rapport à la liberté d’informer ». Gaspard Glanz, de nouveau libre après 48h de garde à vue, s’est vu interdit de se rendre à Paris pour y couvrir les manifestations des gilets jaunes ou du 1er mai, jusqu’à son procès le 18 octobre dernier. La justice a finalement levé cette interdiction ce lundi 29 avril. Gaspard Glanz est sur le plateau de Quotidien pour en parler, accompagné de ses avocats, Me Aïnoha Pascual et Me Raphaël Kempf.