JR est à l’origine de la dernière couverture coup de poing du Time’s Magazine. Il est aussi l’artiste français le plus connu au monde. Et ça ne l’empêche pourtant pas d’être aussi solidaire : depuis le début du confinement, il livre des repas aux plus démunis. JR est sur le plateau de Quotidien pour en parler.