Invité : Juan Arbalaez nous fait voyager en Colombie avec son ouvrage « Recuerdame »

Le chef cuisinier colombien Juan Arbalaez est l’invité de Quotidien jeudi 16 novembre. L’animateur et chroniqueur qui revient de Colombie, publie un ouvrage sur son pays, intitulé « Recuardame », traduisible par « souviens-toi de moi » Un livre que l’on peut qualifier de voyage avec des superbes photos, et des recettes simples à retrouver au fil des pages. L’homme de 35 ans explique pourquoi la période actuelle semblait être le bon moment pour lui pour faire découvrir sa culture, et se livre sur les mutations du pays sud-américain, avec en son cœur notamment la ville de Medellin, devenue une véritable destination touristique. Il tente ensuite de donner trois mots pour décrire la cuisine colombienne, et en dit plus sur le chocoramo, sa véritable madeleine de Proust. Enfin, il présente le repas typique colombien qu’il a préparé pour les équipes de Quotidien durant l’émission.