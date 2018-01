Invité : Julien Denormandie nous détaille le nouveau projet de loi sur le logement

C’est l’un des rares membres du gouvernement qui tiendrait tête à Emmanuel Macron, Julien Denormandie n’a peut-être pas le poste le plus sexy (secrétaire d’Etat auprès du ministère de la Cohésion des territoires) mais il est de tous les sujets, le logement, l’aménagement numérique et même les JO de 2024. Après la polémique sur les sans-abris en décembre et le prix de l’immobilier qui s’envole, : Julien Denormandie nous explique le nouveau projet de loi sur le logement et nous expliquer ce qui va changer pour les français.