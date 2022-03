Invité : jusqu’où ira la guerre en Ukraine ? L’analyse de Dominique de Villepin

Le 8 février dernier, alors que les tensions entre l’Ukraine et la Russie se faisaient plus sérieuses chaque jour, Dominique de Villepin était l’invité de Quotidien et croyait encore à une issue diplomatique. Deux semaines plus tard, la Russie envahissait l’Ukraine sous le regard choqué de la communauté internationale. Depuis près d’un mois, l’Ukraine résiste contre l’armée de Vladimir Poutine. Les villes de Marioupol, de Kiev, d’Irpin sont bombardées sans relâche. Plus de dix millions d’Ukrainiens ont fui leur maison, trois millions d’entre eux ont même fui le pays. Des centaines de civils ont trouvé la mort dans les attaques. Malgré la résistance ukrainienne et la pluie de sanctions contre son pays, Vladimir Poutine semble déterminé à poursuivre son offensive militaire, dusse-t-il raser l’Ukraine pour y parvenir. Existe-t-il encore une issue pacifiste possible ? Vladimir Poutine peut-il arrêter la guerre ? La communauté internationale est-elle en mesure de faire pression contre le régime russe pour le pousser au cessez-le-feu ? Pour comprendre la situation sur place et décrypter les enjeux politiques et les événements en Ukraine, Yann Barthès échange de nouveau avec Dominique de Villepin, ancien Premier ministre et ancien ministre des Affaires étrangères sous Jacques Chirac.