Invité : Karim Benzema fait sa Masterclass

Est-ce bien utile de présenter Karim Benzema après quatre trophées de la Ligue des Champions, deux titres de champion d’Espagne, quatre de champion de France, dix ans de carrière au Real Madrid ? Tous les fans de football le connaissent grâce à ses prouesses sur le terrain. Les autres le connaissent pour ses déboires avec la justice, dans le cadre de l’affaire dite de « la sextape de Matthieu Valbuena » ou pour ses non-sélections en Equipe de France. Bref, tout le monde connaît Karim Benzema. Mais le connait-on, lui, vraiment ? Le footballeur est discret dans la presse et les médias, c’est sur Instagram qu’il est le plus bavard. Il fait sa toute première télé française depuis de longues années, et c’est sur le plateau de Quotidien.