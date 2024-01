Invité : Kauli Vaast, le surfeur qui a dompté la plus grande vague du monde

Le futur représentant de la France aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Kauli Vaast, est l’invité de Quotidien jeudi 18 janvier 2024. Le Polynésien âgé de seulement 21 ans est actuellement l’un des meilleurs au monde dans sa discipline. Le sportif revient dans un premier temps sur son enfance et sa passion du surf qui était comme une évidence, avant de s’exprimer sur l’énorme vague sur laquelle il a surfé le 13 août 2021 à Teahupo’o, des images rares qui ont fait le tour de la planète. Et ce alors que les épreuves des Jeux Olympiques auront lieu sur ce même spot. Le surfeur revient sur ses sensations uniques à l’intérieur de la vague considérée comme la plus large et épaisse au monde. Kauli Vaast entre ensuite un peu plus dans l’aspect technique du surf et sur les qualités notées par les juges, donne sa définition d’un très bon surfeur, et décrypte pourquoi les surfeurs sont aujourd’hui devenus de véritables icônes de mode.