Invité : Kendji Girac, un "Champion" contre l’illettrisme

On l’a connu sur scène, on le redécouvre devant la caméra pour son premier rôle dans une fiction poignante et émouvante, à retrouver ce lundi soir sur TF1. Dans « Champion », Kendji Girac interprète le rôle d’un boxeur qui ne peut pas passer son diplôme de formateur parce qu’il ne sait ni lire, ni écrire. Un récit qui fait écho à l’histoire personnelle du chanteur, dont il parle peu. Kendji Girac est sur le plateau de Quotidien.