Invité : Kheiron, de l’Iran à la scène

Depuis trois semaines, les Iraniennes et les Iraniens descendent sans relâche dans les rues pour dénoncer le pouvoir des mollahs. Au péril de leur vie et face à une répression policière toujours plus violente, les femmes iraniennes retirent leur voile et réclament à cor et à cri plus de justice et plus de liberté, pour elles, mais aussi pour tout le pays. Dans le monde entier, la communauté iranienne se mobilise et organise des marches de soutien aux manifestants, notamment à Paris. Les parents de Kheiron y participent. Il y a près de 40 ans, ils ont fui l’Iran et la république islamique, en emmenant leur fils âgé de 13 mois. Devenu acteur, réalisateur et humoriste, Kheiron nous livre ses impressions et ses envies pour son pays de naissance, l’Iran.