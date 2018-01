On connaissait Kyan acteur et scénariste pour Bref ou sur scène avec son stand-up, on le connaissait moins mobilisé sur des sujets sociaux. C’est pourtant lui qui prête sa voix à Sugarland un document choc sur les excès de la consommation de sucre et de la malbouffe. Un document passionnant qui point l’omniprésence du sucre dans notre quotidien et une industrie agro-alimentaire en total dépendance.