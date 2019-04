On l’a découvert dans « Bref », sa mini-série pour Canal +, et on ne l’a plus jamais quitté. De la télévision, au cinéma, en passant par le théâtre et les plateaux télé, Kyan Khojandi s’est imposé dans le paysage culturel français. Il est de retour sur les planches de l’Européen avec son spectacle « Une bonne soirée », du 19 avril au 29 juin. Avant ça, il est sur le plateau de Quotidien.