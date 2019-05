Rudy Ricciotti est l’un des architectes les plus reconnus au monde : créateur du MUCEM de Marseille, on le surnomme « le virtuose du béton ». A son palmarès figurent le Pavillon noir d’Aix en Provence, l’aile des Arts de l’Islam au Louvre, le musée Cocteau à Menton, l’Arena de Bordeaux, le Stadium de Vitrolles et bientôt la future maison Chanel à Aubervilliers. On parle architecture avec Rudy Ricciotti sur le plateau de Quotidien.