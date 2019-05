Invité : l’auteur à succès Bret Easton Ellis pour son dernier livre "White"

L’écrivain à succès Bret Easton Ellis revient en librairie ce 2 mai avec un nouvel ouvrage qui s’annonce plus angoissant que les précédents. Dans « White », l’auteur couche sur le papier sa vision de nos sociétés occidentales. Une vision peu flatteuse, bercée par les souvenirs de l’auteur et son histoire, dans une Amérique de plus en plus recroquevillée sur elle-même. Bret Easton Ellis nous en parle sur le plateau de Quotidien.