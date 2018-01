Invité : l’avocat Yassine Bouzrou accuse l’État dans l’affaire Lactalis

Adama Traoré, Tariq Ramadan, gang des barbares… A tout juste 38 ans, Yassine Bouzrou plaide pour les procès les plus médiatisés de ces dernières années. Il est également l’avocat de parents dont l’enfant est atteint de salmonellose à cause du scandale Lactalis. Pour les plaignants, l’État ne pouvait ignorer les risques d’administration de substances nuisibles via le lait contaminé alors même qu’il avait diligenté un contrôle en septembre 2017. Yassine Bouzrou a décidé de porter plainte contre l’État dans cette affaire. Il est sur le plateau de Quotidien ce mercredi.