Invité : la bataille d’Israël Nisand pour mieux informer les ados sur le sexe

Le professeur de gynécologie obstétrique, spécialiste de l’IVG et de la PMA, Israël Nisand est l’invité de Quotidien mercredi 14 février. Depuis des années, l’homme qui enseigne les sciences humaines à la faculté de médecine de Strasbourg, se bat pour que l'on consacre davantage de temps à l'école autour de la sexualité chez les jeunes. Ses différentes rencontres avec des adolescents sont mis en page à travers son ouvrage « Parler sexe, comment informer nos ados », aux éditions Grasset. Le gynécologue de 73 ans tente d’abord de décrypter pourquoi les adolescents sont si ignorants en matière de sexe. Et ce alors que Gabriel Attal a promis d’instaurer pour de bon trois cours de sexualité par an dans les collèges et lycées, obligation largement non respectée. A travers son livre, le spécialiste des questions de bioéthique et d’éthique médicale, alerte sur la pornographie omniprésente dans la vie de nombreux enfants. Il se penche sur la violence que véhicule ces vidéos ainsi que sur la question du consentement chez les jeunes. Israël Nisand explique aussi que le véritable organe du plaisir est le cerveau. Puis, l’homme s’exprime sur le rôle des parents, sur l’enjeu féministe, et sur l’inquiétante question du sexisme qui persiste chez les jeunes.