Invité : la campagne présidentielle vue par Alain Duhamel

Depuis 60 ans, Alain Duhamel décrypte et analyse les campagnes présidentielles. Cette année encore, il assiste à une finale entre deux candidats qui ne sont pas issus des partis dits « de gouvernement ». Cette année encore, il débriefe une finale qui se joue, selon lui, entre deux candidats « à tendance autoritaire ». Quel bilan tire-t-il de la campagne d’Emmanuel Macron ? De celle de Marine Le Pen ? Et plus globalement, de toute la campagne présidentielle 2022 ? Alain Duhamel répond aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.