Invité : la consommation de demain, avec le PDG de Carrefour Alexandre Bompard

Alexandre Bompard, 49 ans, ancien inspecteur des finances, ex-directeur des sports de Canal +, ex-PDG d’Europe 1 et ex-président de la FNAC est à la tête de Carrefour depuis 2017. Carrefour c’est : le premier employeur privé de France, 320 000 collaborateurs dans le monde, dont 105 000 en France, 13 000 magasins et plusieurs 10 millions de clients chaque jour. Sur le plateau de Quotidien, on parle santé et alimentation, pouvoir d’achat, consommation bio, rémunération des producteurs et place du numérique avec Alexandre Bompard.