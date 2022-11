Invité : la COP27 peut-elle encore changer le monde ? Avec Jean-Marc Jancovici

La COP27 s’est ouverte dimanche à Charm el-Cheikh, en Egypte. Alors que le réchauffement climatique est plus que jamais au centre de l’actualité, que les happenings de militants écologistes de multiplient à travers le monde, que les violentes vagues de chaleur deviennent toujours plus nombreuses, tout comme les catastrophes climatiques, la COP27 peut-elle apporter de véritables solutions ? Les leaders du monde peuvent-ils s’accorder sur un plan d’ambitions pour contrer le déclin du climat ? Pour en parler, Yann Barthès reçoit Jean-Marc Jancovici, ingénieur, fondateur du think thank « The Shift Project » et auteur de plusieurs livres sur la question du dérèglement climatique.