Sébastien Bazin est le PDG d’Accor, premier groupe hôtelier d’Europe : 5000 établissements dans le monde, des plus luxueux aux plus accessibles et 300 000 employés répartis dans 110 pays. Face au reconfinement de la France, mais également de plusieurs de ses voisins, comment le secteur hôtelier peut-il tenir le choc ? On en parle avec Sébastien Bazin sur le plateau de Quotidien.