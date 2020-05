Invité : la Culture se relèvera-t-elle de la crise ? On en parle avec le cinéaste Michel Hazanavicius

En savoir plus sur Yann Barthes

Emmanuel Macron s’est entretenu pendant plusieurs heures avec des personnalités du monde culturel ce mercredi matin. Il a ensuite annoncé une série de mesures pour soutenir et accompagner la reprise des activités culturelles en France. Ses annonces sont-elles suffisantes ? La culture et tous les métiers qui la composent et la font vivre pourront-ils se relever ? On en parle avec le cinéaste Michel Hazanavicius.