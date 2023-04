Invité : la France de 2023 vue par Alain Duhamel (Partie 2)

Depuis soixante ans, Alain Duhamel observe et décrypte notre société. Il a connu ses changements, ses crises, ses échecs et ses réussites. Alors que la France est actuellement dans une crise qui s’éternise, sur fond de contestation contre la réforme des retraites, de violences toujours plus omniprésentes et de climat politique tendu aux tentations extrémistes, Alain Duhamel nous livre sa vision de notre quotidien.