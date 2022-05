Invité : la guerre en Ukraine peut-elle se terminer ? L’analyse du général Dominique Trinquand

Après sa visite en Russie et sa rencontre avec Vladimir Poutine, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, était en Ukraine ce jeudi. Il s’est rendu à Boutcha, ville de la banlieue de Kiev, où l’armée russe a perpétré des crimes de guerre. Deux mois après le début de l’invasion russe en Ukraine, aucun signe de désescalade. Malgré la résistance de l’armée ukrainienne, malgré l’échec de Vladimir Poutine qui espérait prendre Kiev en quelques jours, les combats continuent et s’intensifient dans le pays. Le Kremlin se fait chaque jour plus menaçant, n’hésitant pas à brandir la menace nucléaire pour tenter de dissuader les pays voulant venir en aide à l’Ukraine. Pourtant, l’Occident a décidé cette semaine l’envoi d’armes lourdes en Ukraine. Chars, blindés, hélicoptères et encore obusiers seront acheminés à l’armée ukrainienne pour lui permettre de se défendre. Vladimir Poutine lui, persiste et signe : ses objectifs « seront remplis quoi qu’il arrive ». Cette guerre peut-elle encore trouver une issue diplomatique ? Le dirigeant russe peut-il encore être arrêté ? Pour en parler, on reçoit le général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l’ONU.