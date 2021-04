Invité : la laïcité française, c’est quoi et pourquoi ? Avec l’historien Patrick Weil

Le gouvernement a lancé ce mardi ses grands « États généraux de la laïcité » qui doit permettre de faire le bilan de l’état de la laïcité en France et les grands chantiers à mettre en place à l’avenir. Pourquoi la question de la laïcité crispe-t-elle autant les esprits dans le pays ? D’où vient-elle vraiment, que dit la loi de 1905, faut-il faire évoluer la laïcité ? On en parle avec Patrick Weil, historien, juriste et directeur de recherches au CNRS.