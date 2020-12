Invité: la loi sur les "principes républicains", avec l’islamologue Rachid Benzine

En savoir plus sur Yann Barthes

La « loi sur le séparatisme » s’appelle désormais la loi « pour renforcer les principes républicains ». Cette loi, parmi les plus médiatiques du moment, était discutée en conseil des ministres ce mercredi matin. On en parle avec Rachid Benzine, islamologue. Rachid Benzine est né au Maroc il y a 49 ans. Depuis son arrivée en France à l’âge de sept ans, il partage sa vie entre ses deux pays. Islamologue, historien des religions et romancier, il a publié « Le Coran expliqué aux jeunes » ou « Les mille et une façon d’être juif ou musulman » écrit avec la Rabbine Delphine Horvilleur.