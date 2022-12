Invité : la masterclass de James Cameron (partie 2)

Quotidien reçoit un géant du cinéma. À son actif, une liste impressionnante des films qui ont marqué les cinéphiles : “Titanic”, “Avatar”, “Terminator”, “Terminator 2 : Le Jugement dernier”, “Aliens, le retour”, “True Lies”, “Abyss” … Multi-récompensé aux Oscars et aux Golden Globes, James Cameron est l’un des réalisateurs les plus reconnus et les plus appréciés, toutes générations confondues. Sa vision ambitieuse du cinéma et sa passion pour la technologie lui ont permis de dominer le box-office depuis 1997. Adepte des records, le réalisateur est également un passionné des océans - il a atteint le fond de la fosse des Mariannes au sud-ouest de la côte de Guam, en mars 2012, devenant la première personne de l’histoire à descendre en solitaire à 11 000 mètres de profondeur. Pour cette fin d’année, James Cameron revient avec l’un des films les plus attendus de l’histoire du cinéma : “Avatar 2 : la voie de l’eau”, treize ans après le premier volet. “Avatar” est le film le plus rentable de l’histoire du cinéma mais pour le réalisateur sa suite est l’un des projets les plus importants de sa vie. Pour son retour, James Cameron a vu les choses en grand : un casting cinq étoiles avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Kate Winslet, Sigourney Weaver ou encore Vin Diesel. Et pour transformer les acteurs en Na'Vi, le réalisateur a carrément dû inventer de nouvelles caméras. De passage à Paris, James Cameron nous a fait l’honneur de passer sur le plateau de Quotidien.