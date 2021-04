Invité : la masterclass de Julien Doré

Entre deux confinements, Julien Doré était venu nous présenter son dernier album, « Aimée », sur le plateau de Quotidien. Depuis, son nouvel opus cartonne et est déjà double disque de platine. Sa vie au grand air, son engagement pour l’écologie, sa collaboration avec Virginie Efira pour le clip de « Kiki », mais aussi son embrouille avec Arnaud Montebourg, la montée des extrémismes et la reprise des concerts, on parle de tout ça avec Julien Doré sur le plateau de Quotidien.