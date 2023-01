Invité : la masterclass de M. Night Shyamalan

Alerte cinéaste culte dans Quotidien. Après « Split », «Glass », « Le village », « Phénomènes », « Signes », « Incassable » et « Sixième Sens », M. Night Shyamalan revient avec « Knock at the cabin », en salles le 1er février. Un film 100% Shyamalan, angoissant, intense, haletant et qui donne à réfléchir. M. Night Shyamalan est sur le plateau de Quotidien.