Invité : la masterclass de Martin Scorsese

Quotidien reçoit un géant du cinéma. À son actif, une liste impressionnante des films qui ont marqué les cinéphiles : Taxi Driver, Les Affranchis, Casino, Gangs of New York, Aviator, Shutter Island, Le Loup de Wall Street, … Multi-récompensé à Cannes, à Venise, aux César ou encore aux Golden Globes, Martin Scorsese est l’un des réalisateurs les plus reconnus et les plus appréciés, toutes générations confondues. De passage à Paris, il nous a fait l’honneur de passer sur le plateau de Quotidien.

